Venezuela, Trump: "I nostri raid sono stati straordinari. Maduro? E' un violento"

(LaPresse) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito gli attacchi sul Venezuela, a Caracas, come “straordinari” e “brillanti”. “È stato incredibile. E pensateci, nessuno è stato ucciso. E dall’altra parte, sono state uccise molte persone”, ha detto Trump rivolgendosi ai deputati repubblicani della Camera durante il loro ritiro annuale e sottolineando il gran numero di cubani uccisi negli attacchi. Il presidente venezuelano destituito Nicolas Maduro è un “uomo violento” ha poi aggiunto. “Lui sale lì e cerca di imitare un po’ la mia danza, ma è un tipo violento e ha ucciso milioni di persone”, ha aggiunto Trump.