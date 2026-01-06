Libano, raid israeliano rade al suolo un edificio commerciale: i negozianti tra le macerie

I residenti e i negozianti di Sidone, una città costiera nel sud del Libano, mostrano i danni causati nel loro quartiere da un attacco israeliano, che martedì mattina ha raso al suolo un edificio commerciale di tre piani. Anche l’esercito libanese era presente sul posto, dopo essersi recato sul luogo dell’attacco nelle prime ore del mattino. L’aviazione israeliana ha colpito alcune zone nel sud e nell’est del Libano lunedì e martedì mattina presto, compresa la terza città più grande del Paese. Il presidente libanese Joseph Aoun, in una dichiarazione rilasciata martedì, ha condannato gli attacchi come contrari sia agli sforzi internazionali per allentare le ostilità, sia agli sforzi del Libano per estendere l’autorità del governo nelle zone a lungo dominate da Hezbollah e per disarmare i militanti.