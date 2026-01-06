Iran, le forze di sicurezza aprono il fuoco in un ospedale

Le forze di sicurezza dell’Iran hanno aperto il fuoco contro dei civili ricoverati in ospedale. E’ successo nella provincia di Ilam, circa 515 chilometri a sud-ovest della capitale Teheran. Le immagini – diventate virali sui social – mostrano degli agenti in tenuta antisommossa mentre fanno irruzione in un ospedale alla ricerca di manifestanti rimasti gravemente feriti in un precedente episodio e per questo portati d’urgenza in clinica. In seguito all’accaduto, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha quindi incaricato il ministero degli Interni di formare una squadra speciale per una “indagine completa”. In totale il bilancio delle vittime delle proteste – in corso da oltre una settimana a causa del carovita – è salito ad almeno 35 mentre più di 1200 persone sono state arrestate.