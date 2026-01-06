Indonesia, le piogge torrenziali causano decine di morti: soccorsi al lavoro

In Indonesia, piogge torrenziali hanno causato inondazioni improvvise che hanno ucciso almeno 16 persone nella provincia di Sulawesi Settentrionale. I giorni di piogge monsoniche hanno fatto straripare gli argini dei fiumi, provocando torrenti d’acqua misti a fango, rocce e detriti che hanno travolto persone e sommerso villaggi nel distretto di Siau Tagulandang Biaro. Il personale di soccorso di emergenza, supportato dalla polizia e dall’esercito, è stato dispiegato in quattro villaggi devastati a Siau, una piccola isola a circa 130 chilometri dalla punta settentrionale di Sulawesi, la quarta isola più grande dell’Indonesia.