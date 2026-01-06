Crans-Montana, sindaco Feraud ammette: "Dal 2020 mancato rispetto delle ispezioni periodiche"

“I controlli periodici non sono stati effettuati tra il 2020 e il 2025. Il consiglio comunale ha preso atto di questo fatto consultando i documenti consegnati al pubblico ministero questo fine settimana. Ce ne rammarichiamo profondamente“. Lo ha detto il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Feraud, parlando delle mancate ispezioni al bar Le Constellation, dove è avvenuta la tragedia di Capodanno in cui sono morte 40 persone. “Sarà la giustizia a stabilire l’influenza che tale mancanza ha avuto nella catena causale che ha portato al dramma. Ci assumeremo tutta la responsabilità che la giustizia determinerà“, ha aggiunto il primo cittadino.