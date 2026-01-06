Betlemme, i cristiani ortodossi celebrano la vigilia di Natale

I cristiani ortodossi hanno celebrato la vigilia di Natale martedì 6 gennaio con una funzione nella Chiesa della Natività della città di Betlemme, in Cisgiordania. Gruppi di scout hanno suonato cornamuse e tamburi mentre i fedeli assistevano ai festeggiamenti. La Chiesa ortodossa osserva il Natale il 7 gennaio perché ha mantenuto il calendario giuliano per il proprio calendario liturgico, mentre altri rami della Chiesa cristiana seguono il calendario gregoriano introdotto da Papa Gregorio XIII nel 1500. Betlemme, dove i cristiani credono sia nato Gesù, aveva in precedenza cancellato le celebrazioni natalizie durante la guerra tra Israele e Hamas.