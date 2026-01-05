Venezuela, il giuramento di Delcy Rodriguez come presidente ad interim del Paese

L’ex vicepresidente del Venezuela Delcy Rodríguez ha prestato giuramento come presidente ad interim del Venezuela, dopo la cattura del presidente Nicolas Maduro da parte delle forze statunitensi. “Giuriamo come un solo Paese di far progredire il Venezuela in questi tempi terribili di minaccia alla stabilità e alla pace della nazione”, ha detto Rodríguez di fronte al fratello, il presidente dell’Assemblea Nazionale Jorge Rodríguez. Delcy Rodríguez è stata vicepresidente di Maduro dal 2018, supervisionando gran parte dell’economia venezuelana, dipendente dal petrolio, e il suo temuto servizio di intelligence, ed era in lizza per la successione presidenziale.