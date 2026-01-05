Ucraina, Zelensky: "La Russia ha perso 35.000 soldati a dicembre"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che la Russia ha perso 35.000 militari a dicembre. “A novembre erano 30.000, e a ottobre 26.000 militari eliminati. L’aumento di queste cifre è il risultato di decisioni giuste”, ha aggiunto. La dichiarazione arriva dopo che i consiglieri per la sicurezza nazionale europei e di altri alleati hanno visitato Kiev per discutere di garanzie di sicurezza e sostegno economico, mentre si intensifica la spinta diplomatica guidata dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra in Ucraina.