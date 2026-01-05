Ucraina, attacco contro struttura medica a Kiev: un morto e tre feriti

In Ucraina una persona è rimasta uccisa e tre ferite in seguito all’attacco russo contro una struttura medica a Kiev nelle prime ore di lunedì, hanno riferito le autorità di protezione civile del Paese. Il servizio di emergenza statale ha affermato che 25 persone sono state evacuate dalla struttura medica. Le riprese video condivise dal servizio di emergenza mostrano danni all’interno della struttura e i primi soccorritori evacuano un paziente ferito. Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha affermato che la Russia ha utilizzato 165 droni durante la notte contro l’Ucraina.