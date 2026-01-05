Tokyo, record per un tonno rosso Oma da 243 chili: venduto all'asta per 3,2 milioni di dollari

Un tonno rosso da 243 chilogrammi è stato venduto per la cifra record di 510 milioni di yen (3,2 milioni di dollari) alla prima asta del 2026 al mercato del pesce Toyosu di Tokyo. Il miglior offerente per il pregiato tonno all’asta prima dell’alba di lunedì è stata la Kiyomura Corporation, il cui proprietario Kiyoshi Kimura gestisce la famosa catena Sushi Zanmai. Kimura, che in passato ha spesso vinto l’asta di inizio anno, ha battuto il precedente record di 334 milioni di yen (2,1 milioni di dollari) stabilito nel 2019. Il costoso pesce è stato catturato al largo della costa di Oma, nel nord del Giappone, una regione ampiamente considerata per la produzione del tonno più pregiato del Paese, ed è dunque costato 2,1 milioni di yen (13.360 dollari) al chilogrammo. Centinaia di tonni vengono venduti ogni giorno all’asta mattutina, ma i prezzi sono significativamente più alti del solito per il tonno Oma, soprattutto durante l’asta celebrativa di Capodanno. A causa della popolarità del tonno per sushi e sashimi, il tonno rosso del Pacifico era in precedenza una specie minacciata, ma la sua popolazione si sta riprendendo dopo gli sforzi di conservazione.