Libano, Israele colpisce obiettivi di Hezbollah e Hamas: il video degli attacchi

L’aviazione israeliana ha colpito aree nel Libano meridionale e orientale che ospitano infrastrutture per i gruppi militanti Hezbollah e Hamas. Gli attacchi sono avvenuti quasi due ore dopo che il portavoce militare israeliano in lingua araba, Avichay Adraee, aveva pubblicato su X avvisi secondo cui l’esercito avrebbe colpito obiettivi di Hezbollah e dei gruppi palestinesi di Hamas in due villaggi nella valle orientale della Bekaa e in altri due nel Libano meridionale. Il governo libanese discuterà del disarmo di Hezbollah durante una riunione giovedì 8 gennaio, a cui parteciperà il comandante dell’esercito, il generale Rudolph Haikal.