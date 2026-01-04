Venezuela, la vicepresidente Delcy Rodríguez: "Il Paese è pronto a difendersi"

La vicepresidente del Venezuela Delcy Rodríguez ha chiesto l’immediato rilascio del Presidente Nicolás Maduro e della first lady Cilia Flores, apparendo in televisione di stato insieme ad alti funzionari governativi e militari. Intervenendo durante una trasmissione della TV di Stato, Rodríguez ha affermato che la leadership politica e militare del Paese è unita e pienamente mobilitata. Ha insistito affinché Maduro rimanga l’unico presidente legittimo del Venezuela e ha affermato che tutti i rami del governo stanno agendo congiuntamente. “C’è un solo presidente in questo Paese che si chiama Nicolás Maduro Moro”, ha dichiarato.