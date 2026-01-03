Spazio, satellite italiano in orbita con Space X: le immagini del lancio

Venerdì il Falcon 9 di SpaceX ha lanciato con successo un satellite di seconda generazione COSMO-SkyMed. L’Agenzia Spaziale Italiana e il Ministero della Difesa italiano hanno lanciato il loro satellite in orbita terrestre bassa da una piattaforma di lancio presso la base spaziale di Vandenberg in California. Questo lancio è stato il 21esimo volo per il booster del primo stadio a supporto di questa missione. Dopo la separazione degli stadi, il razzo booster Falcon 9 ha effettuato il rientro sulla piattaforma di atterraggio della base spaziale di Vandenberg.