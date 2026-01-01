Istanbul, in migliaia sul ponte di Galata per sostenere Gaza

(LaPresse) – Decine di migliaia di persone si sono radunate sul ponte di Galata a Istanbul per esprimere solidarietà ai palestinesi della Striscia di Gaza. I manifestanti hanno sventolato bandiere turche e palestinesi durante il corteo. Alla protesta, organizzata da gruppi pro-palestinesi, ha parlato Bilal Erdogan, figlio del presidente turco. Erdogan ha condannato le azioni di Israele, definendo la situazione “un periodo molto oscuro della storia umana”.

