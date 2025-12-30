Manovra 2026, Bonelli: “Approvata la legge di bilancio dei bugiardi”

“È stata appena approvata la manovra dei bugiardi. Quelli che dicevano che avrebbero abbassato le tasse e invece hanno alzato la pressione fiscale. Quelli che dicevano che avrebbero ridotto l’età pensionabile e invece l’hanno alzata. Quelli che dicevano che avrebbero migliorato le condizioni economiche degli italiani e invece la povertà assoluta è aumentata. Spendono in armamenti mentre dovremmo aumentare pensioni e stipendi”: così il leader di Europa Verde e deputato di Avs Angelo Bonelli dopo il voto definitivo della Camera alla legge di bilancio.