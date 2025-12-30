Germania, maxi furto in banca da 34 milioni: clienti disperati a Gelsenkirchen

Un furto colossale ha colpito la banca Sparkasse di Gelsenkirchen in Germania nelle vacanze di Natale. I ladri hanno praticato un enorme foro nella parete di un ufficio raggiungendo il caveau e svaligiando tutto ciò che potevano da circa 3.300 cassette di sicurezza affittate a 2.700 clienti. Il valore assicurato dei contenuti potrebbe arrivare fino a 34 milioni di euro, riporta Bild. Dall’apertura della banca lunedì, centinaia di clienti si sono accalcati davanti alla filiale, preoccupati per i propri risparmi e gioielli. La polizia ha dovuto calmare la folla e impedire eventuali incidenti. La banca ha invitato i clienti a usare l’accesso online per ottenere informazioni. L’irruzione, scoperta grazie a un allarme antincendio nella notte di lunedì, è stata messa a segno in modo altamente professionale, passando da un parcheggio, attraversando diverse porte e un archivio, fino a raggiungere il caveau con un trapano speciale. I ladri sono al momento irreperibili e le autorità stanno analizzando movimenti di veicoli e interrogando testimoni. La banca ha avviato una riunione di crisi e assicura che contatterà tutti i clienti interessati. Rimane però forte l’ansia tra i clienti: cosa è stato rubato e cosa si potrà recuperare resta ancora incerto.