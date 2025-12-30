George Clooney con la moglie Amal e i figli ‘diventano’ francesi: la decisione del governo

Chiamateli Monsieur e Madame Clooney. Il governo francese afferma che George Clooney, sua moglie Amal e i loro gemelli Ella e Alexander hanno ottenuto la cittadinanza francese. Le naturalizzazioni della star del Kentucky della serie di film di rapine “Oceans” e della sua famiglia sono state annunciate lo scorso fine settimana sul Journal Officiel, dove vengono pubblicati i decreti del governo. La coppia ha acquistato una tenuta in Francia nel 2021. In un’intervista con Esquire a ottobre, Clooney ha descritto la loro “fattoria in Francia” come residenza principale, una decisione che l’attore 64enne e la moglie 47enne hanno preso pensando ai loro figli. “Ero preoccupato di crescere i nostri figli a Los Angeles, nella cultura di Hollywood”, ha detto alla rivista. “Non voglio che vadano in giro preoccupati dai paparazzi. Non voglio che vengano paragonati ai figli famosi di qualcun altro”.