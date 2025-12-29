Venezuela, la festa nel 'Giorno dei Santi Innocenti': centinaia in piazza a Caucagua

Centinaia di persone nel nord del Venezuela sono scese in piazza per le annuali Bandos e Parrandas dei Santi Innocenti di Caucagua, una celebrazione radicata nelle comunità afro-discendenti dedite alla coltivazione del cacao. Celebrata il 28 dicembre, in concomitanza con la Festa cattolica dei Santi Innocenti, la festività risale a più di 200 anni fa, quando agli schiavi veniva concesso il giorno libero e lo trasformavano in un momento di satira e resistenza. L’UNESCO ha riconosciuto le Bandos e le Parrandas dei Santi Innocenti di Caucagua come Patrimonio Culturale Immateriale.