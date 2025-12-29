Inchiesta fondi ad Hamas, Jousself Salman: "Tutto questo fa male alla causa palestinese”

“Hannoun rappresenta un partito religioso palestinese Hamas che è stata inserita nella lista delle organizzazioni terroristiche, non voglio entrare nel merito di questa questione ma anche noi abbiamo aiutato la Mezza Luna palestinese, anche noi raccogliamo fondi per aiutare il nostro popolo attraverso però vie legali perché crediamo la gente vada aiutata quando si trova di fronte ad uno sterminio ma se questi soldi sono stati distribuiti in maniera diversa allora tutto questo non fa bene alla causa palestinese”. Youssef Salman capo della comunità palestinese di Roma commenta così l’inchiesta sui finanziamenti ad Hamas che ha portato all’arresto del presidente dell’Associazione palestinesi d’Italia Mohammad Hannoun.