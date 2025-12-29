Capodanno 2026, in Germania in coda anche di notte per comprare fuochi d’artificio e botti

Lunghe file in Germania per acquistare fuochi d’artificio per la notte di Capodanno 2026. A Meppen, vicino al confine olandese, un negozio ha aperto a mezzanotte per soddisfare l’afflusso di clienti. Secondo l’agenzia di stampa tedesca dpa, scene simili sono state segnalate anche in altre città. A Bremerhaven, i clienti si sono radunati durante la notte in attesa dell’inizio delle vendite che scattano dalla mezzanotte del 29 dicembre. Ad Amburgo-Harburg, un rivenditore di fuochi d’artificio ha riferito che più di 100 persone erano in attesa fin dalle prime ore del mattino. Secondo i dati del settore, l’industria pirotecnica prevede un aumento del volume delle vendite fino al 15% rispetto allo scorso anno. Secondo un sondaggio commissionato dall’associazione TÜV, invece, solo una persona su cinque ha intenzione di accendere fuochi d’artificio, mentre quasi due terzi sono favorevoli a un divieto parziale o totale, citando motivi di sicurezza, preoccupazioni ambientali e sentimenti di insicurezza.