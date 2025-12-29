Agnelli, i funerali di Maria Sole: presenti John e Ginevra Elkann

Si sono celebrati questa mattina i funerali di Maria Sole Agnelli, sorella dell’Avvocato e di Susanna Agnelli, morta a 100 anni nella sua casa a Torrimpietra, vicino a Roma. Le esequie si sono tenute nella chiesa di Palidoro, comune di Fiumicino. Presenti i cinque figli e i nipoti John Elkann – accompagnato dalla moglie Lavinia Borromeo e dai loro figli – e Ginevra Elkann – giunta insieme al marito Giovanni Gaetani dell’Aquila d’Aragona. Al termine della cerimonia funebre il feretro di Maria Sole Agnelli è stato portato dai pronipoti all’esterno della chiesa.