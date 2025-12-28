Spagna, alluvioni in Andalusia: la Guardia Civil trova il corpo di un disperso

La Guardia Civil spagnola ha ritrovato il corpo di uno dei due uomini dispersi in seguito alle forti piogge che hanno causato inondazioni nella provincia di Malaga, nel sud della Spagna. Il corpo ritrovato dalla Guardia Civil ha fatto seguito al recupero del furgone dei due uomini ad Alhaurín el Grande, che è stato trovato ribaltato nel fiume Fahala con danni ingenti. I parenti dei due uomini ne avevano denunciato la scomparsa domenica mattina a causa delle difficili condizioni meteorologiche e dell’impossibilità di localizzarli. L’elicottero della Guardia Civil si è unito alle operazioni di ricerca.