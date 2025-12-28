Roma, incendio vicino all'Università Roma Tre: le parole dei Vigili del Fuoco

Un incendio è divampato nel pomeriggio davanti la facoltà di Scienze Politiche dell’Università Roma Tre in via Ostiense. Una colonna di fumo nero, visibile anche a distanza si è alzata dal rogo. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia, i carabinieri, le autoambulanze del 118 e la polizia municipale, per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Le fiamme si sono propagate da una baracca in un pezzo di terreno adiacente la facoltà di Scienze politiche. Le cause sono ancora imprecisate, ma secondo quanto apprende LaPresse, fino ad ottobre ci viveva una persona che poi è stata ospitata nelle strutture approntate per l’emergenza freddo. Sul posto la polizia locale di Roma Capitale