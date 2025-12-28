Finanziamenti ad Hamas, le perquisizioni nelle sedi dell'associazione Abspp

Sono state in tutto 17 le perquisizioni eseguite nell’ambito dell’inchiesta sui finanziamenti ad Hamas che ha portato a diversi arresti ieri, compreso quello di Mohammad Hannoun, presidente dell’Associazione palestinesi in Italia. Si è trattato di perquisizioni personali e locali, anche nelle tre sedi dell’Abspp (Associazione benefica di solidarietà al popolo palestinese) di Genova, Milano e Roma, che hanno interessato anche le città di Torino, Bologna, Bergamo, Firenze, Monza Brianza, Lodi, Sassuolo (Modena).