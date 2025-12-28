Brasile, aereo pubblicitario precipita in mare davanti alla spiaggia di Copacabana: il video

In Brasile un aereo ultraleggero che trainava uno striscione pubblicitario si è schiantato in mare al largo della spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro sabato pomeriggio, uccidendo il pilota, hanno riferito le autorità locali. Il corpo del pilota è stato inviato all’ufficio del medico legale per l’identificazione, hanno detto le autorità. Le squadre di soccorso dei vigili del fuoco hanno lavorato sul posto utilizzando moto d’acqua, gommoni, sommozzatori e supporto aereo. Le riprese delle telecamere di sicurezza diffuse dalle autorità mostrano l’aereo che precipita in mare vicino alla spiaggia intorno alle 12.30 ora locale. L’Aeronautica militare brasiliana ha dichiarato di aver aperto un’indagine sulla causa dell’incidente. L’aereo era un Cessna 170A di proprietà di un’agenzia pubblicitaria.