Tempesta di neve a New York, città paralizzata sotto le feste

Una tempesta di neve ha colpito New York e gli Stati Usa del Nord-Est causando la cancellazione e il ritardo di oltre mille voli. Una nevicata intensa si è riversata nell’area della Grande Mela raggiungendo oltre 15 centimetri a Long Island e 25 centimetri nella zona di Catskills.

Prima dell’arrivo dell’ondata di maltempo, la governatrice di New York Kathy Hochul aveva dichiarato lo stato di emergenza. Stessa situazione per il New Jersey, con la governatrice ad interim Tahesha Way che aveva affermato: “Questa tempesta causerà condizioni stradali pericolose e avrà un impatto sui viaggi durante le vacanze”.