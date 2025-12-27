Putin diventa un cartone animato: il video virale sui social

Vladimir Putin appare per la prima volta in un cartone animato. Il presidente russo è tra i protagonisti dell’atteso episodio di Capodanno di “Prostokvashino“, famosa serie tv per bambini prodotta da Soyuzmultfilm. Nel video, diventato virale sui social, si vede il leader del Cremlino unirsi al gatto Matroskin e al cane Sharik nella Piazza Rossa di Mosca per augurare buon anno ai russi. Il suo personaggio è doppiato dall’attore Dmitry Grachev, noto per le imitazioni di Putin nello show Comedy Club. Lanciato nel 2018, “Prostokvashino” è la continuazione di un popolare cartone animato di epoca sovietica basato sulle storie per bambini di Eduard Uspensky degli anni ’70.