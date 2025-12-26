Usa, attacco in Nigeria: il video pubblicato dal Pentagono

Il Pentagono ha pubblicato sui propri social un video che mostra l’attacco condotto dagli Stati Uniti in Nigeria, contro postazioni di terroristi dell’Isis. “Stasera, su mia indicazione in qualità di Comandante in Capo, gli Stati Uniti hanno sferrato un attacco potente e letale contro la feccia terroristica dell’ISIS nel nord-ovest della Nigeria, che ha preso di mira e ucciso brutalmente, principalmente, cristiani innocenti, a livelli che non si vedevano da molti anni, e persino da secoli!”, si legge nel post firmato Donald Trump. “Avevo già avvertito questi terroristi che se non avessero smesso di massacrare i cristiani, avrebbero pagato un prezzo altissimo, e stasera è successo. Il Dipartimento della Guerra ha eseguito numerosi attacchi perfetti, come solo gli Stati Uniti sono in grado di fare. Sotto la mia guida, il nostro Paese non permetterà al terrorismo islamico radicale di prosperare. Che Dio benedica le nostre forze armate e BUON NATALE a tutti, compresi i terroristi morti, che saranno molti di più se continueranno a massacrare i cristiani”, prosegue il messaggio del presidente Usa.