Texas, tentano di rubare bancomat e devastano il negozio: il video delle telecamere di sorveglianza

Due malviventi tentano di rubare un bancomat da un minimarket di S. Cherry Lane in Texas, agganciandolo con un cavo metallico per trascinarlo via con l’aiuto di un’auto rubata. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso il momento in cui i due sospetti entrano in azione: quando il veicolo riparte a tutta velocità, il bancomat sfonda il negozio, causando gravissimi danni ma per fortuna nessun ferito. Il dipartimento di polizia di White Settlement, che ha pubblicato sui social il filmato, sta cercando i due responsabili. I banditi non sono riusciti a portare via il bancomat, finito in un tombino durante la fuga e quindi recuperato dagli agenti.