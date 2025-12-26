Kiev: "Colpita raffineria russa". In un video la colonna di fumo a Novoshakhtinsk

L’esercito ucraino ha affermato di aver colpito una raffineria di petrolio nella regione meridionale russa di Rostov il giorno di Natale utilizzando missili Storm Shadow forniti dal Regno Unito. I video condivisi dai residenti di Novoshakhtinsk sui social media mostravano un denso fumo che si alzava all’orizzonte, dietro ad alcuni palazzi Sul posto sono state udite diverse esplosioni. Il governatore della regione di Rostov, Yuri Slyusar, ha riferito su Telegram che un vigile del fuoco è rimasto ferito mentre spegneva un incendio in un impianto industriale, senza però fare riferimento a una raffineria di petrolio.