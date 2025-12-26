Corea del Sud, verso lo stop alle adozioni internazionali di bambini coreani

Il governo della Corea del Sud ha dichiarato che intende porre fine alle adozioni internazionali di bambini coreani. Lee Seuran, viceministro della Salute e del Welfare, ha dichiarato durante una conferenza stampa che il Paese eliminerà gradualmente le adozioni internazionali nell’arco di cinque anni, con l’obiettivo di arrivare a zero entro il 2029, rafforzando le politiche di welfare per i bambini bisognosi di assistenza. L’annuncio del ministero è arrivato poche ore dopo che l’ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani ha reso nota la risposta della Corea del Sud agli investigatori che esortavano Seul a definire piani concreti per affrontare le denunce di molti adottati mandati all’estero su documenti falsificati e presunti abusi da parte dei genitori stranieri. Gli investigatori dell’Onu hanno espresso “seria preoccupazione” per quella che hanno definito l’incapacità di Seul di garantire l’accertamento della verità e il risarcimento per le violazioni dei diritti umani legate a decenni di adozioni internazionali di massa. Secondo il ministero di Lee, nel 2025 la Corea del Sud ha approvato l’adozione all’estero di 24 bambini, in calo rispetto ai circa 2.000 del 2005 e alla media annuale di oltre 6.000 durante gli anni di picco degli anni ’80.