Ucraina, il messaggio di Natale di Zelensky

“Oggi condividiamo tutti un sogno. Ed esprimiamo un desiderio – per tutti noi. ‘Che possa morire’, ognuno di noi può pensare a se stesso”, ha detto il presidente ucraino Zelensky nel discorso di Natale alla nazione, apparentemente riferendosi al presidente russo Putin. “Ma quando ci rivolgiamo a Dio, ovviamente, chiediamo qualcosa di più grande. Chiediamo la pace per l’Ucraina”, ha aggiunto.

“Sin dai tempi antichi, gli ucraini credono che la notte di Natale il cielo si apra. E se racconti loro il tuo sogno, sicuramente si avvererà. Oggi condividiamo tutti un sogno. Ed esprimiamo un desiderio – per tutti noi. ‘Possa perire’, può pensare ognuno di noi. Ma quando ci rivolgiamo a Dio, ovviamente, chiediamo qualcosa di più grande. Chiediamo la pace per l’Ucraina.”