Trump, le telefonate coi bimbi a Natale: “Nel nostro Paese no a un Babbo Natale cattivo”

Il presidente Donald Trump ha celebrato la vigilia di Natale chiedendo ai bambini che chiamavano quali regali fossero entusiasti di ricevere, promettendo di non permettere a un “Babbo Natale cattivo” di infiltrarsi nel Paese e persino suggerendo che una calza piena di carbone potrebbe non essere poi così male. In vacanza nella sua tenuta di Mar-a-Lago in Florida, il presidente e la first lady Melania Trump hanno partecipato alla tradizione di rispondere alle chiamate dei bambini che si collegano al Comando di Difesa Aerospaziale Nordamericano, che segue giocosamente i progressi di Babbo Natale in tutto il mondo.