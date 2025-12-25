Re Carlo celebra il pellegrinaggio di Gesù nel discorso di Natale

Re Carlo III ha affermato che il pellegrinaggio di Gesù per la pace e la riconciliazione è una “preghiera per i nostri tempi” nel suo messaggio annuale di Natale guardando indietro al 2025. Nel discorso preregistrato, ha accennato all’80° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale, affermando che il sacrificio compiuto dai militari e dalle donne è stato “senza tempo”. Il re ha anche detto di essere incoraggiato dal desiderio condiviso di pace nei suoi incontri con persone di tutte le fedi, rimarcando il suo viaggio “storico” in Vaticano per incontrare Papa Leone XIV. Il messaggio è stato registrato presso l’Abbazia di Westminster, con l’esibizione del famoso coro della chiesa, nonché di Canti dall’Ucraina e del Coro della Royal Opera.

Naturalmente, il pellegrinaggio più grande di tutti è il viaggio che celebriamo oggi. festeggiamo oggi. La storia di colui che scese sulla terra dal cielo, il cui rifugio era una stalla, e che condivise la sua vita con i poveri e i soli. Era un pellegrinaggio con uno scopo, annunciato dagli angeli che ci sarebbe stata pace sulla Terra. Quella preghiera per la pace e la riconciliazione, per fare agli altri ciò che vorremmo fosse fatto a noi, che risuonò nei campi vicino a Betlemme più di 2.000 anni fa, risuona ancora oggi da lì e in tutto il mondo. È una preghiera anche per il nostro tempo e per le nostre comunità mentre camminiamo attraverso la nostra vita. Quindi con queste parole e con tutto il cuore auguro a tutti voi un Natale sereno e molto felice.”