Pizzaballa arriva a Betlemme per le celebrazioni di Natale

Il patriarca latino di Gerusalemme, cardinale Pierbattista Pizzaballa, ha dato il via alle celebrazioni di Natale durante la tradizionale processione da Gerusalemme a Betlemme, invocando “un Natale pieno di luce”. Arrivato mercoledì in piazza della Mangiatoia, Pizzaballa ha detto di essere venuto con i saluti della piccola comunità cristiana di Gaza, dove domenica ha tenuto una messa pre-natalizia. Nella devastazione vedeva il desiderio di ricostruire. “La luce di Betlemme è la luce del mondo. Vi porto il saluto, la preghiera, l’abbraccio dei nostri fratelli e sorelle di Gaza”, ha detto alla folla riunita in piazza. Migliaia di persone si sono riversate nella Piazza della Mangiatoia di Betlemme alla vigilia di Natale mentre le famiglie annunciavano il tanto necessario spirito natalizio. Il gigantesco albero di Natale assente durante la guerra tra Israele e Hamas è tornato mercoledì. La città in cui i cristiani credono sia nato Gesù ha cancellato le celebrazioni natalizie negli ultimi due anni. Piazza della Mangiatoia invece aveva ospitato un presepe di Gesù Bambino circondato da macerie e filo spinato in omaggio alla situazione di Gaza.