Parigi, l'arcivescovo celebra la messa di Natale a Notre Dame

I fedeli si sono riuniti nella Cattedrale di Notre Dame a Parigi la vigilia di Natale per la processione e la Messa di Mezzanotte, celebrata dall’arcivescovo delle capitale francese, Laurent Ulrich, che ha tenuto l’omelia. Durante il rito sono stati cantati cori religiosi che sono risuonati nelle volte dorate della chiesa gotica, che ha riaperto i battenti il 7 dicembre 2024 con una imponente cerimonia presieduta dal presidente Emmanuel Macron alla presenza di molti leader mondiali, dopo il devastante incendio del 5 aprile 2019, che ha distrutto il tetto e alcune volte dell’edificio. Undici milioni di visitatori hanno ammirato la cattedrale dopo i lavori di ristrutturazione.