Cisgiordania, a Beit Sahour la tradizionale processione a lume di candela

Ogni anno, dal 1991, i palestinesi della città di Beit Sahour, in Cisgiordania, prendono parte ad una processione annuale a lume di candela che si tiene il giorno di Natale. Attraverso questa sfilata, i residenti locali hanno affermato di voler inviare un messaggio al mondo, esprimendo il loro impegno per la pace, la giustizia e la dignità umana. I partecipanti accompagnati dagli scout hanno marciato per la città portando candele come simbolo di speranza e solidarietà. La processione di quest’anno si è svolta con il titolo: “Accendi una candela per fermare il genocidio”.