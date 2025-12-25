Bangladesh, il figlio dell'ex primo ministro torna dall'esilio: l'accoglienza dei sostenitori

Tarique Rahman, figlio di un ex primo ministro del Bangladesh, è tornato in patria dopo più di 17 anni di esilio autoimposto. Il 60enne, uno dei principali candidati per diventare il prossimo leader del paese nelle prossime elezioni, si era trasferito a Londra nel 2008 per ricevere cure mediche dopo essere stato torturato durante la detenzione sotto il governo sostenuto dai militari che ha guidato il Bangladesh dal 2006 al 2008. Rahman è l’attuale presidente del Partito Nazionalista del Bangladesh. Il suo ritorno è visto come politicamente significativo in vista delle prossime elezioni fissate per il 12 febbraio sotto l’attuale governo provvisorio. Il volo che trasportava Rahman, sua moglie e sua figlia è arrivato all’Aeroporto Internazionale Hazrat Shahjalal nella capitale, Dacca, sotto rigide misure di sicurezza. Moltissimi sostenitori si sono radunati per accoglierlo all’aeroporto. I leader del suo partito avevano dichiarato in precedenza che si aspettavano “milioni” di persone.