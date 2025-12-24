Polizia di Stato, gli auguri di Natale del Capo Pisani dalla Questura di Roma

(LaPresse) Dalla sala operativa della Questura di Roma, il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, ha rivolto gli auguri di buon Natale agli equipaggi della Polizia di Stato impegnati quotidianamente nel controllo del territorio e nelle attività di prevenzione e contrasto dei reati nella Capitale. Accompagnato dal Capo della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Prefetto Diego Parente, Pisani ha colto l’occasione per ringraziare tutto il personale per l’impegno profuso nel corso dell’Anno giubilare, sottolineando il valore del lavoro svolto in un periodo particolarmente intenso. Un augurio che si estende idealmente a tutti i poliziotti in servizio durante le festività, nelle grandi città come nei centri più piccoli, per garantire la sicurezza dei cittadini. Il Capo della Polizia ha evidenziato l’importanza di essere presente nella Questura di Roma in una giornata simbolica, al termine di un anno complesso sotto il profilo della gestione dell’ordine pubblico, affrontato con professionalità ed equilibrio. Un impegno che ha trovato conferma anche in occasione dei grandi eventi internazionali, come il funerale di Papa Francesco e l’intronizzazione di Papa Leone XIV, durante i quali la Polizia di Stato ha dimostrato elevate capacità organizzative e operative, riconosciute anche a livello internazionale. Ad accogliere il Capo della Polizia è stato il Questore di Roma, Roberto Massucci.