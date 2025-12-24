Accesso Archivi

Accesso Archivi

mercoledì 24 dicembre 2025

Ultima ora

Perù, poliziotti vestiti da Babbo Natale sfilano per le strade di Lima

LaPresse
LaPresse

La Polizia Nazionale peruviana ha portato un po’ di allegria natalizia nella capitale, abbandonando le normali uniformi e indossando colorati abiti natalizi mentre percorreva le strade in occasione della parata annuale. Agenti vestiti da Babbo Natale, elfi e persino il Grinch hanno percorso le strade di Lima a bordo di veicoli della polizia decorati con palloncini rossi e verdi e ghirlande natalizie, sotto gli occhi della folla. Hanno distribuito giocattoli e portato sorrisi a bambini e adulti riuniti per godersi un momento di allegria alla vigilia di Natale. “Vogliamo trasmettere amore, affetto e comprensione e raggiungere la popolazione in un modo diverso”, ha dichiarato il colonnello della Polizia Nazionale, Rocio Mayhua. La parata natalizia è organizzata dalla Polizia Nazionale da circa 25 anni.