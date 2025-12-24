Perù, poliziotti vestiti da Babbo Natale sfilano per le strade di Lima

La Polizia Nazionale peruviana ha portato un po’ di allegria natalizia nella capitale, abbandonando le normali uniformi e indossando colorati abiti natalizi mentre percorreva le strade in occasione della parata annuale. Agenti vestiti da Babbo Natale, elfi e persino il Grinch hanno percorso le strade di Lima a bordo di veicoli della polizia decorati con palloncini rossi e verdi e ghirlande natalizie, sotto gli occhi della folla. Hanno distribuito giocattoli e portato sorrisi a bambini e adulti riuniti per godersi un momento di allegria alla vigilia di Natale. “Vogliamo trasmettere amore, affetto e comprensione e raggiungere la popolazione in un modo diverso”, ha dichiarato il colonnello della Polizia Nazionale, Rocio Mayhua. La parata natalizia è organizzata dalla Polizia Nazionale da circa 25 anni.