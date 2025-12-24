Natale 2025, Pizzaballa guida la tradizionale processione da Gerusalemme a Betlemme

(LaPresse) Il patriarca latino di Gerusalemme, cardinale Pierbattista Pizzaballa, ha inaugurato le celebrazioni natalizie con la tradizionale processione da Gerusalemme a Betlemme, invocando «un Natale pieno di luce». Attraversando il muro di separazione che divide Gerusalemme da Betlemme e gran parte della Cisgiordania occupata, Pizzaballa ha sottolineato l’importanza di guardare avanti: «Dopo due anni di oscurità, abbiamo bisogno di luce. Sappiamo che i problemi sono ancora presenti, ma dobbiamo voltare pagina e aprire nuovi orizzonti per il nostro futuro». Quest’anno Betlemme celebra il Natale con le tradizionali cerimonie complete, dopo due anni di celebrazioni sobrie durante la guerra tra Israele e Hamas. All’inizio della settimana, il patriarca ha anche celebrato una messa prenatalizia a Gaza, la sua quarta visita all’enclave per sostenere la piccola comunità cristiana locale.