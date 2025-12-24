Milano, Furlan: "Emergenze oggi sono baby gang, psichiatrici e coltelli"

(LaPresse) “La forchetta tra ricchi e poveri si accentua in tutto l’Occidente, i ricchi diventano sempre più ricchi non pagando le tasse e la classe media scivola verso la povertà. Questo produrrà più povertà e di conseguenza la criminalità. Noi siamo sulle strade di Milano da 31 anni, quando abbiamo iniziato c’erano molti reati legati alla droga, questo tipo di reati è diminuito ma sono aumentati coltelli, malati psichici pericolosi e le baby gang: queste sono le maggiori emergenze in città”. Lo ha spiegato a LaPresse Mario Furlan, fondatore dei City Angels, a margine della tradizionale preghiera interreligiosa della vigilia di Natale in Stazione Centrale a Milano. “Bisogna cambiare alcune leggi, se ti prendono con un coltello oggi ti prendi una denuncia, dovresti invece farti un mese in galera la prima volta, sei mesi la seconda”.