Milano, don Burgio: "Pentiti i ragazzi che accoltellarono studente Bocconi"

(LaPresse) “In questo periodo ho a che fare con i tre ragazzi che si sono resi protagonisti di quel fatto di cronaca con quello studente della Bocconi. Sono stupito perché sono ragazzi intelligenti, sensibili, pentiti di quello che hanno commesso. Hanno vissuto una vicenda più grande di loro, stanno decodificando i loro comportamenti. Li trovo sinceramente pentiti, si interrogano molto, si confrontano, sono ragazzi che dovranno affrontare quanto accaduto”. Così don Claudio Burgio, cappellano dell’istituto minorile Cesare Beccaria a margine della preghiera interreligiosa organizzata dai City Angels in Stazione Centrale a Milano.