Genova, sequestrate 85.000 confezioni di noodles irregolari per frode alimentare

(LaPresse) Al porto di Genova-Prà, Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane hanno sequestrato oltre 85.000 confezioni di noodles istantanei irregolari, destinate alla vendita in Italia. Le verifiche condotte dalle unità specializzate hanno rilevato gravi incongruenze tra le etichette originali in lingua cinese e quelle tradotte in italiano dall’importatore. Le informazioni nutrizionali risultavano incomplete e mancava l’indicazione di proteine animali vietate dalla normativa europea. Analisi di laboratorio hanno confermato la presenza di proteine non certificate, rendendo i prodotti non conformi e potenzialmente dannosi per la salute dei consumatori. L’operazione ha permesso di impedire l’ingresso sul mercato nazionale di alimenti non sicuri. Il legale rappresentante della società importatrice è stato denunciato alla Procura di Genova per frode in commercio e vendita di prodotti con segni mendaci, pur rimanendo valida la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. L’azione conferma l’impegno di Dogane e Guardia di Finanza nel garantire un mercato sicuro e trasparente, proteggendo i consumatori e le imprese che rispettano le regole.