Betlemme celebra il Natale: luci, parate e speranza dopo due anni di guerra

(LaPresse) Betlemme si prepara a vivere un Natale di speranza dopo due anni di celebrazioni segnate dalla guerra a Gaza. Quest’anno la città della Cisgiordania occupata torna a vestirsi di luci, decorazioni e musica, accogliendo nuovamente famiglie e visitatori nella storica Manger Square. I festeggiamenti includono le tradizionali parate degli scout con tamburi e trombe, i mercatini degli ambulanti e le visite alla Basilica della Natività. A mezzanotte della vigilia, la Chiesa della Natività riecheggerà con l’inno tradizionale, nel luogo in cui, secondo la tradizione cristiana, nacque Gesù Cristo. Un Natale che porta con sé non solo la gioia della festa, ma anche una fragile tregua e un’importante spinta economica per la città, simbolo di pace e spiritualità nel cuore della Terra Santa.