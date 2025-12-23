Ucraina, Zelensky: "Piena cooperazione con Usa"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che il suo team negoziale è “riuscito a rafforzare” alcuni punti di una bozza di proposta di pace a seguito dei colloqui con gli inviati negli Stati Uniti. “Oggi, il nostro team negoziale ha presentato un rapporto dettagliato”, ha dichiarato Zelensky nel suo discorso serale, precisando che il suo team è ora tornato in Ucraina per informarlo sugli incontri. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha insistito per mesi per un accordo di pace, ma i negoziati si sono impantanati nelle richieste molto diverse di Mosca e Kiev.