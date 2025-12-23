Ucraina, puntata speciale di 'Ballando con le stelle': protagonisti gli eroi della guerra

Prima della guerra, il programma televisivo ucraino ‘Ballando con le stelle’ era molto amato e popolare. Il programma, che incantava il pubblico con le esibizioni di celebrità e ballerini professionisti, è ora tornato per una puntata speciale, questa volta con eroi ucraini di guerra come protagonisti, a sottolineare la resilienza del Paese in tempi difficili. Tra i partecipanti figurano personaggi pubblici che hanno raggiunto la notorietà da quando la Russia ha dichiarato guerra all’Ucraina nel febbraio 2022.