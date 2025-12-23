Texas: aereo Marina messicana si schianta in mare, le immagini del relitto

Un piccolo aereo della Marina messicana che trasportava un giovane paziente e altre sette persone si è schiantato lunedì vicino a Galveston, nelle acque al largo della costa del Texas. La vittime sono almeno cinque. Lo hanno riferito le autorità che hanno dato il via alle operazioni di soccorso. Quattro delle persone a bordo erano ufficiali della Marina e quattro civili, tra cui un bambino, ha dichiarato la Marina messicana in una dichiarazione all’Associated Press. Due dei passeggeri appartenevano a un’organizzazione no-profit che fornisce assistenza ai bambini messicani con gravi ustioni, compresi i trasporti in un ospedale di Galveston. La causa dell’incidente è in fase di accertamento.