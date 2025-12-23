Natale a Sarajevo, le luminarie nella capitale della Bosnia

Con l’avvicinarsi del Natale e l’arrivo di migliaia di turisti in città, le luci natalizie sono state installate sui principali monumenti della capitale della Bosnia, Sarajevo. Otto ponti sul fiume Miljacka sono stati decorati con delle luminarie, insieme agli edifici della Biblioteca Nazionale, dell’Accademia d’Arte e del Teatro Nazionale. Le strade sono affollate di turisti che fanno acquisti nei piccoli negozi temporanei allestiti fuori dalla cattedrale della città. Migliaia di visitatori affollano Sarajevo durante le vacanze invernali, rendendo la città una delle principali destinazioni per il turismo invernale, mentre le piste da sci nelle vicinanze attirano gli appassionati di sport invernali.