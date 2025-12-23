Natale 2025, Meloni a dipendenti Chigi: "È stato un anno tosto, prossimo molto peggio"

“Oltre a ringraziarvi per il vostro lavoro, vi voglio bene. Noi siamo una famiglia, combattiamo tutto l’anno. L’anno trascorso è stato tosto per tutti noi, ma non preoccupatevi perché il prossimo sarà molto peggio. Quindi vi consiglio di riposarvi adeguatamente durante queste feste perché dobbiamo continuare a dare risposte a questa nazione straordinaria”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante gli auguri di Natale ai dipendenti della presidenza del Consiglio nel cortile di palazzo Chigi.